تنمية العرضيات تكرم المستفيدين من مبادرة تدريب 177 متدرباً في دورات متنوعة

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعرضية الشمالية بمحافظة العرضيات حفل تكريم المستفيدين من مبادرة تدريب 177 شاباً وفتاةً في دورات مهنية متنوعة، بالشراكة مع بنك الجزيرة بقاعة السلام للاحتفالات.

ورعى الحفل محافظ محافظة العرضيات علي الشريف، ورئيس المسؤولية ببنك الجزيرة الدكتور فهد بن علي العليان، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوز يحيى العبدلي، ومدير خدمة المجتمع ببنك الجزيرة مهند الوهيبي ورؤساء الدوائر الحكومية والجهات الخيرية ومشايخ وأعيان محافظة العرضيات والمستفيدين من الدورات.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة ترحيبية بالضيوف قدمها رئيس مجلس إدارة اللجنة علي بن سلطان السهيمي، مثمناً جهود البنك على الدعم السخي للجنة، كما رفع رئيس اللجنة ونيابة عن مجلس إدارة اللجنة التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة حفظهم الله بمناسبة يوم التأسيس.

ثم عرضت اللجنة تقريراً مرئياً عن الشراكة بينها وبين البنك حيث استفاد مِن الدورات التدريبية 423 شاباً وفتاةً.

وكانت الدورات للرجال في مجال ميكانيكا السيارات وكهرباء السيارات بواقعِ 62 متدرباً بالتعاون مع الكلية التقنية بالمخواة وتربية النحل وإنتاج العسل بواقع 25 متدرباً وتصميم المتاجر الإلكترونية والتسويق الإلكتروني بواقع 27 متدرباً، صيانة الجوال بواقع 28 متدرباً، وكانت دورات النساء في مجال صيانة الجوال بواقع 21 متدربةً، وفي مجال الخياطة والتطريز بواقع 23 متدربةً، ومجال تصميم المتاجر الإلكترونية والتسويق الإلكتروني بواقع 237 متدربةً عن بعد.

وجميع هذه البرامج التدريبية معتمدة بشهاداتٍ من المؤسسةِ العامة للتدريب التقني والمهني، ثم بعد ذلك ألقى الدكتور فهد العليان رئيس المسؤولية الاجتماعية كلمة أثنى على جهود اللجنة وبرامجها، وكما أثنى على جهودهم في تنفيذ البرامج التدريبية للمستفيدين باحترافية عالية كما ذكر دور بنك الجزيرة الاجتماعي في دعم البرامج النوعية ورعايتها على مستوى البنك.

وقدّم محافظ العرضيات كلمة شكر فيها البنك على دعمهم السخي وشكر اللجنة على برامجها النوعية والفريدة، واختتم الحفل بتكريم الداعمين وتقديم الهدايا التذكارية، وتم تسليم الشهادات التدريبية للمتدربين.