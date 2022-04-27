"تنمية الهدار" بالأفلاج يختتم الملتقى الرمضاني بمباراة تنافسية

نظم مركز التنمية الاجتماعية بالهدار، اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لبرنامج الملتقى الرمضاني.
جاء ذلك، بالتعاون مع مركز "نماء" التابع لجمعية الدعوة والإرشاد، وسط حضور بعض رؤساء المراكز والدوائر الحكومية والأهالي.
تضمنت فقرات الحفل، كلمة ترحيبية من خلف بن حسن، ثم المباراة الختامية بين فريقي الأمواج والإبداع، وانتهت بفوز الأول بركلات الترجيح.
وفي ختام الحفل تم تتويج الفريق الفائز بالبطولة وتكريم الداعمين والمشاركين في جميع الأنشطة.
من جهته، ثمنّ مدير مركز نماء، راشد بن محمد بتال النتيفات، جهود المساهمين في دعم البرنامج الرمضاني، مقدماً شكره لكل من تفاعل مع الملتقى بالحضور والمشاركة والدعم.