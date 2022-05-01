"تنمية بديع الأفلاج" تعلن عن برامج احتفالاتها بعيد الفطر

أعلنت جمعية التنمية بالبديع في محافظة الأفلاج عن برنامج احتفالاتها بعيد الفطر المبارك والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة.
وكشفت الجمعية عن إطلاق فعاليات واحتفالات بمناسبة عيد الفطر تبدأ مع أول أيام العيد بعد صلاة العشاء في الساحات البلدية الجنوبية وإقامة العرضة السعودية؛ تعبيرًا عن الفرحة بمناسبة قدوم العيد واعتزازًا بالدولة وحكامها.
وسيتم ترديد القصائد الوطنية التي تعبر عن الالتفاف حول القيادة الحكيمة، والتي نظمت كلماتها لتؤدى في العرضة، كما ستنفذ بعض الفعاليات الوطنية بهذه المناسبة.
يذكر أن "تنمية البديع" تنفذ العديد من البرامج والاحتفالات تزامناً مع الفعاليات الرسمية على مدار العام.