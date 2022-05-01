"تنمية بديع الأفلاج" تعلن عن برامج احتفالاتها بعيد الفطر

وسيتم ترديد القصائد الوطنية التي تعبر عن الالتفاف حول القيادة الحكيمة، والتي نظمت كلماتها لتؤدى في العرضة، كما ستنفذ بعض الفعاليات الوطنية بهذه المناسبة.