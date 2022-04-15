تواصل بطولة كرة القدم على كأس المؤسسة العامة للتدريب التقني بالرياض

فيما أوضح مشرف النشاط الرياضي بالإدارة العامة للأنشطة محمد بن عبدالله العمري أنه تم توزيعها إلى مجموعتين وكل مجموعة لعبت بنظام دوري من دور واحد، مبيناً أن مباريات دور الأربعة ستقام مساء يوم الأحد القادم 16 / 9 / 1443 حيث تقام المباراة الأولى بين فريقي الكلية التطبيقية بالرياض وإدارة الموارد البشرية الساعة 9.30 وتجمع المباراة الثانية كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض والاتصالات الإدارية الساعة 10.30 مساء.