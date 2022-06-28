"توطين نجران" تتفقد 56 منشأة بيع مستلزمات رجالية

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات التفتيشية على نشاط بيع المستلزمات الرجالية؛ للتأكد من تطبيق قرارات التوطين وامتثال المنشآت لها.
شملت الجولات زيارة 56 منشأة تجارية تعمل في النشاط المستهدف في مدينة نجران ومحافظة حبونا.
وبلغت أعداد السعوديين 97 موظفًا منهم 25 موظفة سعودية. فيما بلغ إجمالي الوافدين 45 وافدًا من مختلف الجنسيات.
وجرى إنذار ثلاث منشآت تعمل في ذات النشاط، وحصر خمس فرص عمل جهزت لشغلها بالموظفين السعوديين.
فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي تمت زيارتها أكثر من 68%.
ودعت اللجان في "نجران وحبونا" أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين وتوفير الفرص المناسبة لهم.