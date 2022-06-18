توعية الجاليات بـ"شرائع مكة" تكرّم المتطوعين وأصحاب الشراكات المجتمعية

كرّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الشرائع بمكة المكرمة المتطوعين مع الجمعية خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022م وبعض أصحاب الشراكات المجتمعية .
وبيَّن مدير وحدة التطوع بالجمعية محمد بن حميد العصيمي أن وحدة التطوع وفق المعيار الوطني للتطوع (إدامة) قد تجاوزت مرحلة التأسيس والتفعيل وهي الآن في مرحلة الاعتماد وبين الفرص التي تم التطوع فيها أكثر من 40 فرصة تطوعية وأكثر من 1160 ساعة تطوعية و 7 مبادرات مجتمعية تخدم أكثر من 1000 مستفيد وأكثر من 85 متطوعًا والعائد الاقتصادي 40933 ريالاً من خلال التطوع وتسعى وحدة التطوع لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 .
من جانب آخر، ركز فيصل بن منصور الجابري في كلمته على المتطوعين وعلى أهمية التطوع وأثنى فيها على القائمين على وحدة التطوع في الجمعية، وفي الختام شكر فضيلة الشيخ الدكتور ستر بن ثواب الجعيد رئيس مجلس إدارة الجمعية كل مسؤول في هذه الدولة المباركة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين كما شكر أصحاب الشراكات المتعاونين مع الجمعية والمتطوعين على ما قدموه من جهد خدموا به وطنهم ومجتمعهم جاعلين رضا الله ثم الأجر مبتغاهم.