توعية الجاليات بـ"شرائع مكة" تكرّم المتطوعين وأصحاب الشراكات المجتمعية

من جانب آخر، ركز فيصل بن منصور الجابري في كلمته على المتطوعين وعلى أهمية التطوع وأثنى فيها على القائمين على وحدة التطوع في الجمعية، وفي الختام شكر فضيلة الشيخ الدكتور ستر بن ثواب الجعيد رئيس مجلس إدارة الجمعية كل مسؤول في هذه الدولة المباركة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين كما شكر أصحاب الشراكات المتعاونين مع الجمعية والمتطوعين على ما قدموه من جهد خدموا به وطنهم ومجتمعهم جاعلين رضا الله ثم الأجر مبتغاهم.