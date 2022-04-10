توفير الدواء للمحتاجين مجانًا.. جمعية معافاة الصحية تقيم حفل إفطارها السنوي بالرياض

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية معافاة الصحية، البروفيسور فارس بن قليل العنزي، عن شكره وتقديره لكل من حضر الإفطار من رؤساء الجمعيات والأطباء وشركاء النجاح على حضورهم وتشريفهم للحفل، كما أكد أن رسالة الجمعية التي تضطلع بها هي توعية المجتمع والمساهمة في دعم الأسرة المحتاجة إلى الدواء والاستشارات الطبية خدمة للوطن وطمعًا بالأجر والمثوبة".