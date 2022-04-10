توفير الدواء للمحتاجين مجانًا.. جمعية معافاة الصحية تقيم حفل إفطارها السنوي بالرياض

نظمت جمعية معافاة الصحية الخيرية مساء اليوم حفل إفطارها السنوي في مدينة الرياض بحضور أعضاء مجلس الإدارة وجمع من رؤساء الجمعيات الخيرية والأطباء والمهتمين بالعمل الخيري وكوكبة من الإعلاميين والإعلاميات.
وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية معافاة الصحية، البروفيسور فارس بن قليل العنزي، عن شكره وتقديره لكل من حضر الإفطار من رؤساء الجمعيات والأطباء وشركاء النجاح على حضورهم وتشريفهم للحفل، كما أكد أن رسالة الجمعية التي تضطلع بها هي توعية المجتمع والمساهمة في دعم الأسرة المحتاجة إلى الدواء والاستشارات الطبية خدمة للوطن وطمعًا بالأجر والمثوبة".
وأضاف: "تتماشى هذه الفعالية مع الرسالة والأهداف الكبرى للجمعية"، وشكر للرعاة، ولمن شارك من منسوبي الجمعية، وكذلك لمن حضر بالموقعين، ومعتذرًا عن التقصير لضيق الوقت.
ومن جهة أخرى، رفعت المدير التنفيذي لجمعية معافاة الصحية غادة خياط، خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما المستمر للعمل الخيري، كما أشارت غادة خياط إلى أهمية دور الجمعيات في التوعية والتثقيف في هذه المناسبات العالمية، مقدمة شكرها وتقديرها لكل الجهات الإعلامية التي شاركت الجمعية في رسالتها.
وفي ختام الحفل، كرمت الجمعية عددًا من الإعلاميين المشاركين بتغطية الحملات التوعوية والإرشادية التي قدمتها الجمعية، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
وتُعدُّ جمعية معافاة الصحية الخيرية، أول جمعية في منطقة الرياض، تُعنى بتوفير الدواء للمحتاجين مجانًا وفق لجان مختصة لهذا الأمر، كما تقدم استشارات طبية مجانية للمحتاجين.