توفير 160 فرصة وظيفية لخريجي التدريب التقني بتبوك

وقال عميد الكلية، ماجد بن منصور العنزي، إن الملتقى الذي نظم بالتعاون مع شركتي الفنار، و LARSEN & TOUBRO، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير فرص توظيف مناسبة لجميع الخريجين والخريجات الباحثين عن العمل من خريجي التدريب التقني في مختلف التخصصات.