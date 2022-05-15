توفير 160 فرصة وظيفية لخريجي التدريب التقني بتبوك

وفرت الكلية التقنية للبنين بتبوك، 160 فرصة وظيفية لخريجي التدريب التقني بالمنطقة، من خلال ملتقى التوظيف.
وانطلقت برامج الملتقى، اليوم، بالكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك، ويستمر لمدة يومين.
وقال عميد الكلية، ماجد بن منصور العنزي، إن الملتقى الذي نظم بالتعاون مع شركتي الفنار، و LARSEN & TOUBRO، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير فرص توظيف مناسبة لجميع الخريجين والخريجات الباحثين عن العمل من خريجي التدريب التقني في مختلف التخصصات.
وأضاف أن ذلك ضمن مبادرتها التطويرية "فرصة عمل لكل خريج"، والتي تُولي جانب التنسيق الوظيفي للخريجين اهتماماً كبيراً، من خلال تفعيل برامج التعاون والشراكات بين منشآت التدريب من جانب، وقطاع الأعمال من جانب آخر، لتسهيل التحاق خريجي الكليات والمعاهد بسوق العمل، والإسهام في توطين القطاعات التقنية والمهنية بكل المناطق.
وأشار "العنزي" إلى أن الملتقى تخللته لقاءات مباشرة مع أصحاب العمل، وورش عمل لنشر الوعي والتعريف بأهمية العمل في القطاع الخاص والعام، وكذلك توعية أصحاب العمل بضرورة وضع المميزات والحوافز التي تسهم في استقطاب الكفاءات من الخريجين.