توقيع اتفاقية لإنشاء وحدة العقم بمستشفى خميس مشيط للولادة

ومن المقرر إنشاء وتجهيز وحدة العقم بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، على أن تقوم "صحة عسير" بتخصيص المكان المناسب لإنشاء وحدة العقم مع إعداد المخطط الهندسي للمشروع ومتابعة المشروع من قبل الشؤون الهندسية بصحة المنطقة حتى تسليمه.