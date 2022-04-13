توقيع اتفاقية لإنشاء وحدة العقم بمستشفى خميس مشيط للولادة

وقّعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير اتفاقية شراكة مجتمعية مع مؤسسة سعدة محمد عبدالله آل رميح، في مقر المديرية.
تأتي هذه الشراكة المجتمعية التي تندرج تحت تعزيز المساهمة من القطاعات المختلفة في التنمية الصحية وفقاً للاحتياجات الفعلية للمستفيدين بجودة عالية، تتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ومن المقرر إنشاء وتجهيز وحدة العقم بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، على أن تقوم "صحة عسير" بتخصيص المكان المناسب لإنشاء وحدة العقم مع إعداد المخطط الهندسي للمشروع ومتابعة المشروع من قبل الشؤون الهندسية بصحة المنطقة حتى تسليمه.
وتتولى المؤسسة إنشاء وتجهيز الوحدة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة في وزارة الصحة، والتقييد بالمخطط المعتمد من الطرفين في هذا المشروع، والالتزام بالوقت المحدد في الاتفاقية للتسليم.
وتنعكس هذه الشراكة إيجابياً على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين عبر استثمار إمكانيات وقدرات الجانبين في حدود الصلاحيات المسموح بها نظاماً من غير تجاوز لنص بنود ما اتفق عليه الجانبان.
وشهد التوقيع من "صحة عسير" مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وعن مؤسسة سعدة آل رميح، حسين منصور القحطاني.
وحضر مراسم التوقيع مدير الشراكة المجتمعية بصحة عسير صالح بن علي الأحمري، ومدير مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال تركي بن عبدالله عسيري.