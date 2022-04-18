توقيع مذكرة تفاهم بين تقنية بنين الباحة و"خيرية" بلجرشي

وكذلك تنفيذ أعمال الصيانة التطوعية لمنازل الفئات المستهدفة لدى الجمعية في تخصصات (التبريد والتكييف، الكهرباء، السباكة، الحاسب الآلي، ديكورات ودهانات، إصلاحات الألمنيوم)، بحسب الإمكانيات المتاحة.