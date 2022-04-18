توقيع مذكرة تفاهم بين تقنية بنين الباحة و"خيرية" بلجرشي

وقعت الكلية التقنية للبنين بالباحة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع جمعية "البر" الخيرية بمحافظة بلجرشي.
جاء ذلك، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، والإسهام بتحقيق أهداف التنمية المجتمعية وأعمال الصيانة التطوعية من خلال مبادرة "تقني العطاء".
مثّل الكلية التقنية للبنين بالباحة في توقيع مذكرة التفاهم، عبدالله بن علي خليف، وجمعية البر الخيرية بالمحافظة، الشيخ أحمد بن سعيد المصبح.
وتهتم المذكرة بتقديم البرامج والدورات التدريبية المهنية والتأهيلية للعاملين والفئات المستهدفة لدى الجمعية.
وكذلك تنفيذ أعمال الصيانة التطوعية لمنازل الفئات المستهدفة لدى الجمعية في تخصصات (التبريد والتكييف، الكهرباء، السباكة، الحاسب الآلي، ديكورات ودهانات، إصلاحات الألمنيوم)، بحسب الإمكانيات المتاحة.
وأوضح "الخليف"، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج.