"ثانوية المؤسس" بالنماص تحصد جائزة مكتب التربية العربي للتميز المدرسي

وكانت ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم النماص ضمن المدارس الفائزة بجائزة التميز للأداء المدرسي وشهد الحفل حضور أعضاء المجلس التنفيذي وكلاء وزارات التعليم في الدول الأعضاء بالمكتب، فيما هنأ مدير التعليم بالنماص عمر الغامدي مدير المدرسة المعلم أحمد الزيداني وفريق العمل والطلاب بالمدرسة بهذا الإنجاز الكبير والذي يعد ضمن سلسلة من الإنجازات الوطنية لثانوية الملك عبدالعزيز راجيًا الله لهم دوام التوفيق والتقدم.