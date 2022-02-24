ثلوثية التويجري تستعرض مراحل التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود

شاركت ثلوثية أحمد التويجري ببريدة في الاحتفال بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية وذلك من خلال إقامة أمسية ثقافية تاريخية بعنوان "يوم التأسيس قصة نجاح وثبات"، التي شارك فيها الدكتور فارس بن صالح البكري أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك في جامعة الملك سعود، والدكتور عبدالله بن علي العجلان أستاذ التاريخ الحديث المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ونوه الدكتور الذكري في بداية الأمسية إلى المشاركة بالاحتفال بهذا اليوم المجيد للمملكة، مقدمًا تهنئته لقادة هذه البلاد وشعبها، وتحدث خلال كلمته عن بداية التأسيس ومرحلة ما قبل التأسيس للجزيرة العربية وكيف وصل محمد بن سعود لمرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى التي كانت هي أساس هذه البلاد المباركة التي انطلقت منذ أكثر من ٣٠٠ سنة حتى وصلت لمكانتها الشامخة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.

بعدها تحدث الدكتور العجلان عن مرحلة التأسيس والجهود الكبيرة التي بذلت من حكام آل سعود الأبطال في مراحل التأسيس خلال الدولة السعودية الأولى والثانية حتى الوصول للدولة السعودية الثالثة، وأبرز العوائق التي واجهتهم خلال هذه المراحل حتى تم توحيد وتسمية المملكة العربية السعودية والنهضة التي نعيشها الآن بفضل الله ثم هذه الجهود على مدى 300 عام.

بدوره نوه عميد الثلوثية أحمد بن عبدالله التويجري إلى ما وصلت له المملكة من نهضة وتطور شامل جعلها أكثر دول العالم تطورًا وتنمية بكل المجالات، وأصبحت الدولة الأكثر قوة وتأثيرًا على النطاق الدولي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الله ينصرهم.

وتأتي هذه الأمسية ضمن المبادرات التي تقدمها الثلوثية في مثل تلك المناسبات الوطنية وكافة المناسبات المختلفة، مشاركةً للوطن هذا اليوم التاريخي وتأدية لدورها في إثراء الجانب التاريخي للمملكة العربية السعودية.