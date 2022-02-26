جازان.. جولات ميدانية للكشف عن حالات التستر التجاري بمحافظة صبيا

بدأت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة صبيا اليوم- جولاتها الميدانية للكشف عن حالات اشتباه التستر التجاري بالمنشآت التجارية بالمحافظة والقرى التابعة لها؛ وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار بعد انتهاء الفترة التصحيحية.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية قامت بأعمالها الميدانية لمراقبة حالات اشتباه التستر التجاري؛ للتأكد من نظامية عمل المنشآت التجارية، وعدم مخالفتهم لنظام مكافحة التستر التجاري؛ مبينةً أنها ستواصل حملاتها لرصد مخالفات التستر التجاري.