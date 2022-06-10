جازان... زيارة لوفد إماراتي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية

وأشار رئيس غرفة جازان إلى أن التبادل التجاري وبناء الشراكات الاستثمارية لم ينقطع يوماً بين الإمارات والمملكة، بل إنها في نمو متواصل بما يخدم مشاريع التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات والمملكة مثمناً الجهود التي تبذلها الهيئة في التواصل مع القطاع الخاص والاستماع إليهم ومعالجة التحديات التي تواجههم.