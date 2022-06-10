جازان... زيارة لوفد إماراتي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد بمقر الهيئة، وفداً من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض وغرفة جازان برئاسة المستشار أحمد أبو هادي رئيس الغرفة يرافقه محمد ناصر القحطاني رئيس قسم الشؤون التجارية بالسفارة ورئيس قسم الشؤون الإعلامية أحمد عبيد المهيري والوفد المرافق.
وتم خلال اللقاء عرض إنجازات الهيئة ومناقشة سبل التعاون والشراكة بين الهيئة والسفارة وغرفة جازان لتطوير بعض الوجهات السياحية في مواقع تابعة للهيئة ومواقع سياحية أخرى بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان.
ونوه الفهاد بدعم أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للعمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للإسهام في دفع الجهود التنموية والاقتصادية لأعلى المستويات وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
بعد ذلك زار الوفد مشاتل ومحطات التجارب الزراعية بالهيئة، للاطلاع على الخدمات والاستفادة من الخبرات التي تقدمها الهيئة في مجال زراعة شتلات البن وغيرها من الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالي مثل الصندل والعود وكذلك المبادرات المقدمة لأبناء المحافظات الجبلية بمنطقة جازان وغيرها من المناطق الجنوبية بالمملكة.
وأشار رئيس غرفة جازان إلى أن التبادل التجاري وبناء الشراكات الاستثمارية لم ينقطع يوماً بين الإمارات والمملكة، بل إنها في نمو متواصل بما يخدم مشاريع التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات والمملكة مثمناً الجهود التي تبذلها الهيئة في التواصل مع القطاع الخاص والاستماع إليهم ومعالجة التحديات التي تواجههم.
وأكد بأن هذا اللقاء باكورة انطلاقة لفتح آفاق للمستثمر الأجنبي في القطاع الجبلي ويأتي تأكيداً على حرص الهيئة على الشراكة مع الجميع لتعزيز الجهود في ظل تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان، وسعياً لتحقيق التكامل لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ وفقاً لأعلى معايير الجودة، في ظل الدعم السخي والاهتمام من القيادة الرشيدة .