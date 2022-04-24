جامعة أم القرى توقع مذكرة تفاهم مع شركة بصريات

ولفت إلى أنه ستكون هناك شراكات عديدة قادمة في قطاع الفندقة والسياحة، لأنه أحد القطاعات المهمة التي تركز عليها جامعة أم القرى، لوجود الجامعة بمدينة مكة المكرمة، وأكبر قطاع بها هو القطاع السياحي والفندقي.