جامعة أم القرى توقع مذكرة تفاهم مع شركة بصريات

شهدت الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة متخصصة في مجال البصريات، في إطار تعزيز أواصر التعاون في المجالات الأكاديمية، والعلمية، والبحثية، والتدريبية، والثقافية، والتطويرية.
وقع مذكرة الشراكة عميد الكلية التطبيقية، الدكتور صالح بن عبدالله الفريح، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور عامر بن عواض الزائدي، نيابة عن رئيس الجامعة، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب.
ويشمل نطاق التعاون بين الجهتين، تفعيل برنامج دبلوم فني بصريات، وزيادة الفرص الوظيفية للطلاب والطالبات، والتي تخدم سوق العمل.
وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور عامر بن عواض الزائدي، إن الجامعة تحرص على تفعيل دورها المجتمعي، والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في خدمة أفراد المجتمع، ودعم سوق العمل، من تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات، ببرامج متنوعة تحقق الخطط والأهداف التعاونية المرجوة لمواءمة متطلبات سوق العمل واحتياجاته.
ولفت إلى أنه ستكون هناك شراكات عديدة قادمة في قطاع الفندقة والسياحة، لأنه أحد القطاعات المهمة التي تركز عليها جامعة أم القرى، لوجود الجامعة بمدينة مكة المكرمة، وأكبر قطاع بها هو القطاع السياحي والفندقي.
وعبّر "الزائدي"، عن سعادته بهذه الشراكة بين الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى والقطاع الخاص، معتبراً فكرة بناء برنامج أكاديمي بين الجامعة والقطاع الخاص متوائمة مع احتياجات سوق العمل لتسهيل الفرص للطلاب والطالبات للالتحاق بسوق العمل، والتركيز على البرامج والدبلومات المنتهية بالتوظيف، مما يعطي دافعية للطالب بالتسجيل بها.