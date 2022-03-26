جامعة الأعمال بجدة تقفز إلى صدارة الجامعات الأهلية السعودية

ونوه بالجهود الكبيرة لفريق العمل بالجامعة، التي ساهمت في تحقيق الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة استمرارًا لمسيرة جامعة الأعمال والتكنولوجيا الناجحة والمتميزة في مجال تطوير جودة العملية التعليمية، التي تكللت في نهاية عام 2021م بحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي، وحصول 10 من برامجها الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي البرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهي: بكالوريوس التمويل، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة سلسلة الإمدادات بكلية إدارة الأعمال، برامج بكالوريوس الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، هندسة البرمجيات بكلية الهندسة وبرنامج بكالوريوس التصميم الابتكاري للإعلان بكلية الإعلان بجدة.