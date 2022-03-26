جامعة الأعمال بجدة تقفز إلى صدارة الجامعات الأهلية السعودية

قفزت جامعة الأعمال والتكنولوجيا إلى صدارة الجامعات الأهلية السعودية.
جاء ذلك في أعقاب قرار هيئة تقويم التعليم اعتماد أربعة برامج أكاديمية جديدة؛ استوفت المعايير المحلية والدولية خلال الربع الأول من العام الجاري؛ ليرتفع إجمالي برامج الجامعة المعتمدة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي إلى 14 برنامجًا.
وكشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي عبر حسابها الرسمي اعتماد أربع مؤسسات تعليمية، و28 برنامجًا أكاديميًّا، بينها أربعة برامج لجامعة الأعمال والتكنولوجيا، هي: برنامج بكالوريوس إدارة الإعلان، برنامج اتصالات الإعلان بكلية الإعلام بجدة، برنامج بكالوريوس إدارة الموارد البشرية وبرنامج التأمين وإدارة المخاطر بكلية إدارة الأعمال.
واعتبر رئيس مجلس الأمناء، الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، الإنجاز الجديد استكمالاً للدور التنموي الذي تقوم به الجامعة لتتبوأ مكانة بارزة في التعليم الجامعي الأهلي في السعودية.
وهنأ قيادات الجامعة وكل منسوبيها وطلابها وطالباتها بتحقيق هذه الإنجازات الوطنية.
وعبَّر عن فخره واعتزازه بدور الجامعة الريادي، ومساهمتها في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تضع تطوير رأس المال البشري أولوية استراتيجية.
ونوه بالجهود الكبيرة لفريق العمل بالجامعة، التي ساهمت في تحقيق الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة استمرارًا لمسيرة جامعة الأعمال والتكنولوجيا الناجحة والمتميزة في مجال تطوير جودة العملية التعليمية، التي تكللت في نهاية عام 2021م بحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي، وحصول 10 من برامجها الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي البرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهي: بكالوريوس التمويل، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة سلسلة الإمدادات بكلية إدارة الأعمال، برامج بكالوريوس الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، هندسة البرمجيات بكلية الهندسة وبرنامج بكالوريوس التصميم الابتكاري للإعلان بكلية الإعلان بجدة.
يُذكر أن تحقيق هذه الإنجازات عزز ريادة الجامعة على صعيد الجامعات الوطنية الخاصة، من حيث إجمالي عدد البرامج الحاصلة على الاعتماد الوطني، كما يعزز من مكانة جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدولية التي توجت مؤخرًا باعتراف دولي بجودة العملية التعليمية في السعودية، بحصول الجامعة على تصنيف 5 نجوم من منظمة QS العالمية التي تعد من أرقى المؤسسات الدولية المختصة بتقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي دوليًّا.