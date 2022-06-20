جامعة الأمير سلطان تُكرّم جمعية ألزهايمر

وتتقدم الجمعية نيابة عن أعضاء مجلس إدارتها وكل منسوبيها بالشكر الجزيل للشيخ خالد الجفالي وحرمه "ألفت المطلق"، وجامعة الأمير سلطان ممثلًا في رئيس الجامعة ومؤسس برنامج العمل الخيري الاستراتيجي الدكتور يزيد الفاخري، وطلاب البحث التدريبي، على جهودهم المبذولة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح هذه المبادرة لدعم مشروع "رد الجميل" التدريبي على مهارات التعامل مع مرضى ألزهايمر وتنفيذه في منطقة الباحة.