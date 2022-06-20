جامعة الأمير سلطان تُكرّم جمعية ألزهايمر

نظّمت جامعة الأمير سلطان، اليوم الاثنين، حفل تكريم لجمعية ألزهايمر، الفائزة بالمنحة الخامسة المقدمة من الشيخ خالد الجفالي وحرمه ألفت المطلق.
جاء ذلك في القاعة الرئيسية لمبنى 104 بالجامعة، ضمن برنامج العمل الخيري الاستراتيجي الذي أطلقته الجامعة في عام 2016م، بوصفه أول برنامج أكاديمي من نوعه في المملكة يصب مباشرة في مصلحة تنمية المجتمع.
واستقبل رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، ونوابه، الوفد الممثل لجمعية ألزهايمر، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة التنفيذية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله آل سعود، والمشرف المالي للجمعية الدكتور عبدالعزيز الشامخ، والمدير التنفيذي للجمعية رنا المرعي، بحضور الجهة الداعمة شركة "الجفالي" لولوة بنت خالد الجفالي.
وعبر د. "اليماني" عن سعادته بهذا البرنامج والقائمين عليه، وعلى رأسهم عميد شؤون الطلاب مؤسس ومدير برنامج العمل الخيري الاستراتيجي بالجامعة الدكتور يزيد بن محمد الفاخري، والطلبة المشاركين فيه.
وأشار إلى أن "العمل الخيري له أدوار اجتماعية ونوعية تخدم المجتمع، وهذا ما تنشده رؤية المملكة 2030 التي يأتي في طليعة محاورها الرئيسة "المجتمع الحيوي" الذي يقود قاطرة التنمية ويستحقها وطننا المعطاء الذي لا يبخل علينا بكل ما يرتقي بنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".
جاء اختيار جمعية ألزهايمر من الطلبة، بعد زيارة عدد من الجمعيات والمنظمات غير الربحية ليتم منحها مبلغًا ماليًّا وفق معايير محددة تمت دراستها وتقييمها لتنفيذ مشروع "رد الجميل" التدريبي المستدام في مناطق المملكة.
ويهدف إلى تقديم تدريب خاص عن كيفية التعامل مع مرض ألزهايمر، وبيان مراحله المختلفة، وفهم واستيعاب سلوكيات المرضى به، وتقديم التوعية اللازمة لمقدمي الرعاية لهم ولجميع المهتمين بالمرض.
وتتقدم الجمعية نيابة عن أعضاء مجلس إدارتها وكل منسوبيها بالشكر الجزيل للشيخ خالد الجفالي وحرمه "ألفت المطلق"، وجامعة الأمير سلطان ممثلًا في رئيس الجامعة ومؤسس برنامج العمل الخيري الاستراتيجي الدكتور يزيد الفاخري، وطلاب البحث التدريبي، على جهودهم المبذولة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح هذه المبادرة لدعم مشروع "رد الجميل" التدريبي على مهارات التعامل مع مرضى ألزهايمر وتنفيذه في منطقة الباحة.