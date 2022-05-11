جامعة الحدود الشمالية تدفع بأكثر من 4000 خريج وخريجة إلى سوق العمل

وأعرب رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، في تصريح صحفي بمناسبة احتفاء الجامعة بخريجها أمس، برعاية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، عن اعتزاز الجامعة بأبنائها الخريجين وهي تمضي بثقة نحو مستقبل أفضل بعون الله، حيث دشنت أخيراً اتفاقية الاعتماد البرامجي لجميع تخصصات الجامعة لمرحلة البكالوريوس في 29 برنامجاً من خلال مذكرة تفاهم إطارية مع هيئة تقويم التعليم والتدريب بما يحقق توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتفعيل النظام المالي والإداري، وإدارة المشاريع الجامعية، والخدمات العامة والصحية، لتكون مساندة وداعمة لعملية صنع القرار وتنسيق إجراءات العمل وتعزيز التحول الرقمي.