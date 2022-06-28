جامعة المؤسس تتوج الفائزين بجائزة التميز.. و"الأغا"الأول لهيئة التدريس

وفاز في فئة أعضاء هيئة التدريس في المركز الأول الدكتور عبدالمعين بن عيد الأغا، والمركز الثاني مناصفة بين كلٍّ من: الدكتورة أروى حسني عرب، والدكتورة دانيال محمد الغزاوي، وفازت كلية طب الأسنان بجائزة التميز في فئة القطاعات، وفي فئة الإداريين والفنيين فاز في المركز الأول مناصفة كل من: سامي بن عواض السلمي، ووفاء بنت شوعي محمد، وفي المركز الثاني مناصفة كل من: متعب بن حسين المالكي، وتغريد بنت نبيل فطاني.