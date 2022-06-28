جامعة المؤسس تتوج الفائزين بجائزة التميز.. و"الأغا"الأول لهيئة التدريس

بارك مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، للفائزين بجائزة رئيس الجامعة للتميز في خدمة المجتمع؛ إذ أعلنت أمانة الجائزة اليوم أسماء الفائزين في النسخة السادسة في حفل مختصر أقيم بهذه المناسبة.
وفاز في فئة أعضاء هيئة التدريس في المركز الأول الدكتور عبدالمعين بن عيد الأغا، والمركز الثاني مناصفة بين كلٍّ من: الدكتورة أروى حسني عرب، والدكتورة دانيال محمد الغزاوي، وفازت كلية طب الأسنان بجائزة التميز في فئة القطاعات، وفي فئة الإداريين والفنيين فاز في المركز الأول مناصفة كل من: سامي بن عواض السلمي، ووفاء بنت شوعي محمد، وفي المركز الثاني مناصفة كل من: متعب بن حسين المالكي، وتغريد بنت نبيل فطاني.
يأتي هذا فيما فاز في فئة الطلاب والطالبات بالمركز الأول مناصفة بين كل من: الطالبة صبا زياد تقي الدين، وجمانة صبري عمر صالح الكثيري، والمركز الثاني مناصفة بين كل من: الطالب ماجد بن محمد بن يحيى سليمان، والطالب محمد بن عبداللطيف كيماوي، وفي فئة المتقاعدين فاز بالمركز الأول الدكتورة سعاد عبود بن أبي بكر عفيف، والمركز الثاني مناصفة بين كل من: البروفيسورة سعاد بنت خليل الجاعوني، والدكتورة هدى برهان سيف الدين.
وتهدف الجائزة إلى تحقيق رؤية ورسالة الجامعة في تحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية، والإسهام في بناء مجتمع متعاون ومتضامن وسباق للخير، وتشجيع جميع قطاعات الجامعة من كليات ومعاهد وأقسام علمية وإدارات مختلفة بالجامعة على التنافس في تقديم خدمات مجتمعية، وتقدير منسوبي الجامعة المتميزين وإبراز إنجازاتهم وجهودهم وتميزهم في خدمة المجتمع، وتهيئة العمل الإبداعي في خدمة المجتمع.
وتتضمّن فروع الجائزة في جميع المشاريع والأعمال والمبادرات التي تقدم في خدمة المجتمع على 5 فروع هي: جائزة أفضل قطاع "كلية / معهد/ عمادة/ مركز/ كرسي علمي" قدمت خدمات في خدمة المجتمع، جائزة أفضل عضو/ عضوة هيئة التدريس قدم خدمات للمجتمع، جائزة أفضل إداري/ فني – إدارية، فنية قدم خدمات للمجتمع، جائزة أفضل طالب وطالبة قدم خدمات للمجتمع، جائزة أفضل متقاعد، متقاعدة قدم خدمات للمجتمع.