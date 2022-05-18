جامعة المؤسس تختتم فعاليات ملتقى "التميز البحثي"

وأشار إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز تحث منسوبيها على حضور المؤتمرات العلمية بشكل دوري، كما تحرص على تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية للاستفادة من نتائجها، فضلًا عن توفير كل ما يلزم الباحثين من مختبرات وأجهزة ومصادر ومراجع ودوريات، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين على استخدام تقنيات التعليم المختلفة؛ لإتاحة بيئة بحثية تتصل بالعملية التعليمية وتتسق معها وتحقق مستهدفاتها.