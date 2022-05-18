جامعة المؤسس تختتم فعاليات ملتقى "التميز البحثي"

اختتمت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملتقى "التميز البحثي لتطوير جودة البحث العلمي وأثره" برعاية رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن اليوبي.
وشارك بالملتقى متحدثون وخبراء من داخل المملكة وخارجها، بمحاضرات نوعية وورش عمل وجلسات نقاش ومعرض مصاحب شمل عـرض أدوات تطويـر البحـث العلمي، بمشاركة أهـم الناشرين وقواعد البيانات العلمية.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا، الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان، أن الملتقى عزز المشاركة والتواصل عبر ورش عمل وجلسات نقاش ومحاضرات متنوعة الأفكار والرؤى والأهداف والخبرات لتعمل على دعم وتقوية العلاقات بين الباحثين وفتح قنوات تواصل في مختلف صنوف المعرفة، ونشر ثقافة البحث والتطوير والإبداع في الكثير من مجالات العلوم والمعارف الإنسانية.
وأشار إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز تحث منسوبيها على حضور المؤتمرات العلمية بشكل دوري، كما تحرص على تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية للاستفادة من نتائجها، فضلًا عن توفير كل ما يلزم الباحثين من مختبرات وأجهزة ومصادر ومراجع ودوريات، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين على استخدام تقنيات التعليم المختلفة؛ لإتاحة بيئة بحثية تتصل بالعملية التعليمية وتتسق معها وتحقق مستهدفاتها.