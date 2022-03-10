جامعة المؤسس تدشن فعاليات اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان

دشنت كلية طب الأسنان ومركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز، اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان.
وتم إطلاق مجموعة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية الممتدة على مدى أسابيع عدة؛ لزيادة الوعي المجتمعي بالقضايا المتعلقة بالصحة الفموية.
وتهدف الجامعة من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز مفهوم صحة الأسنان بين فئات المجتمع، وتعزيز أهمية دور طبيب الأسنان في التوعية بالعناية بصحة الفم والأسنان، وإنشاء جيل قادر على الاهتمام والمحافظة على أسنانهم.
كما تضمنت الفعالية عددًا من الأركان التثقيفية والتوعوية، تخللها تقديم استشارات متخصصة لخفض نسب الإصابة بأمراض الفم والأسنان، وللتعرف على أمراض اللثة ومشاكل تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منها.
وتحظى صحة الفم والأسنان باهتمام كبير من كلية طب الأسنان، ومركز تعزيز الصحة؛ تأكيدًا لمدى أهمية صحة الفم وتأثيرها الكبير على الصحة العامة.