جامعة المؤسس تدشن فعاليات اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان

وتهدف الجامعة من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز مفهوم صحة الأسنان بين فئات المجتمع، وتعزيز أهمية دور طبيب الأسنان في التوعية بالعناية بصحة الفم والأسنان، وإنشاء جيل قادر على الاهتمام والمحافظة على أسنانهم.