جامعة المؤسس توقع اتفاقية مع جمعية ترميم في مجال تدريب وتأهيل الطلاب في المجال التطوعي

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس اتفاقية تعاون مع جمعية ترميم للتنمية في مجال تدريب وتأهيل الطلاب في التطوع بقاعة الاجتماعات بمكتب عميد شؤون الطلاب.
وتنص الاتفاقية على توثيق العلاقة بين عمادة شؤون الطلاب بالجامعة وجمعية ترميم للتنمية في شتى المجالات العلمية والعملية والتدريبية، وخدمة المجتمع الطلابي من خلال التدريب والتطوع، والتعاون في تصميم وتقديم البرامج والدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الجمعية، والتعاون في مجال الاستشارات والدراسات العلمية في أي من المجالات التي يتفق عليها الطرفان.
ومثّل الجامعة في التوقيع عميد شؤون الطلاب المكلف الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد ومثل الجمعية الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية الدكتور عبدالله بن علي آل دربه وذلك بحضور وكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري.
وخلال التوقيع رحب عميد شؤون الطلاب المكلف الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد بالرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية إبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ودعم الطلاب وتأهيلهم في شتى المجالات، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع جمعية ترميم تسعى إلى تطوير مهارات طلاب الجامعة من خلال تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل ذات الموضوعات الهامة والجودة العالية، والقيام ببرامج وأنشطة اجتماعية وثقافية وتطوعية لطلاب الجامعة ذات طابع إبداعي وتجديدي، وتقديم برامج نوعية تساهم في بناء شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم.