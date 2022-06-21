جامعة المؤسس توقع اتفاقية مع جمعية ترميم في مجال تدريب وتأهيل الطلاب في المجال التطوعي

وتنص الاتفاقية على توثيق العلاقة بين عمادة شؤون الطلاب بالجامعة وجمعية ترميم للتنمية في شتى المجالات العلمية والعملية والتدريبية، وخدمة المجتمع الطلابي من خلال التدريب والتطوع، والتعاون في تصميم وتقديم البرامج والدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الجمعية، والتعاون في مجال الاستشارات والدراسات العلمية في أي من المجالات التي يتفق عليها الطرفان.