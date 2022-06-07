جامعة الملك خالد تنظم ملتقى عن الخطط الدراسية وتطوير المسارات

شهد الملتقى عرضًا مرئيًّا قدمه ممثلو الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، حول التوجه في التعليم العام إلى نظام المسارات المتعددة، وآلية القبول، ومقررات هذه المسارات، والحديث عن قبول الطلاب في الجامعات وفق هذه المسارات.