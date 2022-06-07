جامعة الملك خالد تنظم ملتقى عن الخطط الدراسية وتطوير المسارات

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة المناهج والخطط بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، الاثنين؛ ملتقى "التكامل بين عمليات تطوير الخطط الدراسية في الجامعة والبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات".
جاء ذلك بحضور المدير العام للمناهج والمشرف على المسارات الدكتور عبدالله الفيفي، وعدد من العمداء ووكلاء الكليات للشؤون التعليمية والأكاديمية، وأعضاء لجان الخطط والمناهج في الأقسام والكليات، ومشاركة فريق من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير.
وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد محمد دعجم: إن هذا الملتقى يأتي لبيان أهمية معرفة مقررات المسارات والبحث عن خيارات تقلل من تداخلها مع متطلبات الجامعة والكلية، والبحث عن نظام يخدم اكتساب الطالب معارف ومهارات جديدة في المرحلة الجامعية.
من جانبها أكدت المشرفة العامة على وحدة الخطط والمناهج الدكتورة أضواء الأحمري، أهمية التكامل مع نظام المسارات المتعددة في المرحلة الثانوية وتطوير الخطط والمناهج الدراسية والارتقاء بمخرجات التعليم، والتركيز على المهارات التي تخدم الطالب في المرحلة الجامعية.
شهد الملتقى عرضًا مرئيًّا قدمه ممثلو الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، حول التوجه في التعليم العام إلى نظام المسارات المتعددة، وآلية القبول، ومقررات هذه المسارات، والحديث عن قبول الطلاب في الجامعات وفق هذه المسارات.
كما شمل اللقاء الرد على التساؤلات حول تطبيق نظام المسارات في المنطقة وإجراءات قبول الطلاب بعد الثانوية.