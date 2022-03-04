جامعة الملك سعود تختتم "ذكاء تك" وتكرم الفائزين

وبدأ حفل الختام بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة رئيس جامعة الملك سعود ألقاها بالنيابة عنه وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، عبّر خلالها عن ترحيبه بالحضور، واستطرد قائلًا: إن "هذه المناسبة تعد فرصةً لبيان ما تدركه الجامعة عن مدى أهمية الإسهام في بناء اقتصاد المعرفة من خلال إيجاد بيئة محفزة للتعلم والإبداع الفكري؛ فقد كرست الجامعة جهدها في توطين المعرفة والتقنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في التقنيات الناشئة، وذلك في سبيل الارتقاء بمستواها الأكاديمي والبحثي إلى مصافّ الجامعات العالمية الرائدة، وتلبيةً لحاجة الوطن في إعداد كوادره المؤهلة للعمل في شتى المجالات، وتقديم الحلول المناسبة للتحديات التي يواجهها مجتمعنا من خلال الدراسات والأبحاث العلمية الرصينة".