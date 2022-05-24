جامعة الملك سعود تُنفِّذ حملة "وقايتك أهم" للتعريف بدور الصيدلة في المجتمع

وكانت الحملة قد بدأت من يوم الخميس إلى يوم السبت الماضي، ولمدة ٣ أيام. واحتوت الحملة على أركان رئيسية عدة، هي: ركن التعريف بالوقاية واللقاحات، الجلد والحساسيات، الجهاز الهضمي والتنفسي مرورًا بالقلب والصحة النفسية.