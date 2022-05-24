جامعة الملك سعود تُنفِّذ حملة "وقايتك أهم" للتعريف بدور الصيدلة في المجتمع

نفَّذت جامعة الملك سعود الممثلة في النادي الثقافي الاجتماعي بكلية الصيدلة حملة توعوية باسم "وقايتك أهم" بالعثيم مول وذا زون، تهدف إلى تعريف المجتمع بكل شرائحه بدور الصيدلة في خدمة البشرية عن طريق نشر الوعي بمفهوم الثقافة الصحية والنفسية.
وكانت الحملة قد بدأت من يوم الخميس إلى يوم السبت الماضي، ولمدة ٣ أيام. واحتوت الحملة على أركان رئيسية عدة، هي: ركن التعريف بالوقاية واللقاحات، الجلد والحساسيات، الجهاز الهضمي والتنفسي مرورًا بالقلب والصحة النفسية.
جاء ذلك بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والفرق التوعوية. وتم من خلال تلك الأركان تقديم معلومات إثرائية علمية مبسطة عن المجالات الأساسية في مجال الصيدلة والاكتشافات العلمية، وذلك من خلال بعض المجسَّمات والأجهزة العلمية المبسطة والملصقات التعليمية.
وتأتي هذه الفعالية العلمية التوعوية في سياق تواصل النادي الثقافي بالجامعة مع المجتمع؛ إذ تهدف هذه الحملات العلمية إلى المساهمة في نشر الوعي بمفهوم الثقافة الصحية؛ ولاقت حضورًا كبيرًا وتفاعلاً من الزوار.
هذا، وقد ساهم في التجهيز والتنفيذ والعرض والتقديم لهذا المعرض العلمي الإثرائي عدد من هيكلة النادي ومنسوبي ومنسوبات كلية الصيدلة، إلى جانب عدد كبير من طلاب وطالبات الكلية.