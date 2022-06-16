جامعة الملك سعود توقع اتفاقية مع مستشفى "خالد التخصصي للعيون"
وقعت جامعة الملك سعود، اليوم الخميس، مذكرة تعاون مشترك مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.
تهدف الاتفاقية إلى دعم المجالات التعليمية والتدريب والبحوث والنشر العلمي وبرامج الزمالات العلمية والتخصصية والتعاون الإكلينيكي.
ووقع المذكرة رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي.
وقال رئيس قسم طب وجراحة العيون في كلية الطب والمدينة الطبية الجامعية الدكتور عبدالله الفواز: إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين المنشأتين الطبيتين في مجالات تعليم وتدريب الكوادر الطبية والاستفادة من خبراتها.
وأضاف أن المذكرة تهدف كذلك إلى تحسين الخدمات المقدمة لمرضى العيون والتعاون في مجالات البحوث والدراسات العلمية والاجتماعية، مما سيسهم -بإذن الله- في دعم ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى العيون، مؤكدًا أن ذلك يأتي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في مجال الشراكة بين القطاعات الصحية في المملكة.