جامعة الملك سعود توقع اتفاقية مع مستشفى "خالد التخصصي للعيون"

وأضاف أن المذكرة تهدف كذلك إلى تحسين الخدمات المقدمة لمرضى العيون والتعاون في مجالات البحوث والدراسات العلمية والاجتماعية، مما سيسهم -بإذن الله- في دعم ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى العيون، مؤكدًا أن ذلك يأتي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في مجال الشراكة بين القطاعات الصحية في المملكة.