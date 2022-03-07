جامعة حائل تطلق برامج بحثية جديدة

أطلقت عمادة البحث العلمي في جامعة حائل، عددًا من البرامج الجديدة لدعم المشروعات البحثية.

البرامج شملت المشروعات البحثية التنموية لمنطقة حائل، والمشروعات البحثية الطبية، بالتعاون مع وحدة التشخيص الجزيئي وشخصنة العلاج، ودعم المشروعات البحثية لطلبة الدراسات العليا.

بالإضافة إلى البرامج القائمة، الخاصة بالمجموعات البحثية، وبادئ؛ تحقيقًا لرؤية الجامعة في التميز والريادة في مجالات البحث العلمي؛ لتطوير المجتمع، ودعم التنمية المستدامة.

وأوضح عميد البحث العلمي الدكتور هيثم السيف، أن ذلك يأتي في ضوء رؤية الجامعة للعمل نحو التميز البحثي والجهود المبذولة في هذا المجال؛ لتعزيز منظومة البحث العلمي.

وقال: إن مؤشرات البحث العلمي لجامعة حائل شهدت نموًّا كبيرًا الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة خلال عام 2021م، في قواعد بيانات شبكة العلوم Web of Science- ISI 1085 بحثًا، و1044 بحثًا في قواعد بيانات سكوبس.

كما بلغ عدد الاقتباسات البحثية من أبحاث منسوبي الجامعة خلال العام نفسه 17733 في قواعد بيانات شبكة العلوم، و19424 في قواعد بيانات سكوبس.

وقال: إن هذا النمو في المؤشرات البحثية جاء بناءً على الاستراتيجية البحثية التي تنتهجها الجامعة، والتي تركّز على دعم مجالات البحث العلمي؛ بهدف تطوير خارطة البحث والابتكار بالجامعة، وتحديد الأولويات البحثية والتطويرية.

وأضاف: سبق للجامعة إطلاق العديد من المبادرات البحثية، وكان لها أثر واضح في دعم القدرات البحثية للجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا، وهذا أسهم في ارتفاع الناتج البحثي للجامعة.

ولفت إلى أن تلك الجهود أسهمت في تحسّن مؤشرات الجامعة البحثية، وفي تحسين ترتيب الجامعة في بعض التصنيفات العالمية للجامعة، حيث حصلت مؤخراً على المركز الثاني محليًا في تصنيف الجامعات الناشئة (أقل من 50 سنة)، والمركز 85 على مستوى العالم حسب تصنيف "التايمز" الدولي.

وأكد أن الجامعة تعمل على تحقيق توجهات وزارة التعليم في تعزيز دور الجامعة، وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية لرؤية 2030، في ظل الدعم السخي الذي تلقاه الجامعات السعودية من قبل القيادة الحكيمة، والذي انعكس بشكل مميز على مؤشرات البحث والابتكار في جامعتنا.

كما قدّم شكره وتقديره لرئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، على جهوده ومتابعته المتواصلة والمستمرة، والتي كان لها الأثر في دعم برامج البحث العلمي بالجامعة.

وشكر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس على ما يبذلونه من جهود أسهمت في تحقيق ودعم مؤشرات البحث العلمي بالجامعة.