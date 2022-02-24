"جامعة سعود" تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا

أعلنت عمادة الدراسات العليا، اليوم الخميس، بدء التقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية بجامعة الملك سعود، للعام الجامعي 1444هـ/2022م، ابتداءً من يوم الأحد 26/7/1443هـ، الموافق 27/2/ 2022م، إلى الاثنين 11/8/1443هـ الموافق 14/3/2022م.

كما أعلنت عمادة الدراسات العليا، عن إتاحة برامج دراسات عليا مستحدثة للعام الجامعي 1444هـ، والتي يمكن التقديم عليها خلال فترة التقديم الحالية.

ويمكن الاطلاع على جميع البرامج وشروط القبول من خلال الرابط التالي:

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1836

والتقديم من خلال بوابة القبول على الرابط التالي:

https://dgs.ksu.edu.sa