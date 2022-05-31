جامعة سليمان الراجحي تحتفل بتخريج الدفعة الثامنة من طلابها

وأشار في كلمته للقفزات التي شهدتها الجامعة منذ تأسيسها ومنها أن هذا العام تنوع بين ٤ برامج مختلفة شملت الجنسين وهذه البرامج هي: (الطب والمختبرات الطبية وبكالوريوس إدارة الأعمال والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال) وكذلك من أهم القفزات النوعية صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحويل الكليات إلى جامعة في ١٤٤١/٤/٢٧ ولمواكبة هذا التحول سعت الجامعة إلى التوسع في برامجها الجامعية والاستحداث المتدرج لبرامج الدراسات العليا.