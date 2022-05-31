جامعة سليمان الراجحي تحتفل بتخريج الدفعة الثامنة من طلابها

احتفلت جامعة سليمان الراجحي، مساء أول أمس الأحد، بتخريج الدفعة الثامنة من طلابها للعام الجامعي 1443هـ والبالغ عددهم 151 خريجاً من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك في مقر الجامعة بمحافظة البكيرية، برعاية الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وبحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي وأعضاء مجلس الأمناء.
واستُهلت فقرات الحفل بآيات من القرآن الكريم، انطلقت بعدها مسيرة الخريجين ثم كلمة الجامعة ألقاها سعادة رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد المزروع شكر خلالها القيادة الرشيدة حفظها الله على دعمها اللا محدود لمجال التعليم وللجامعات على وجه الخصوص حتى باتت الجامعات في المملكة مثالاً يحتذى به، كما قدم شكره لأمير المنطقة على متابعته المستمرة لأنشطة الجامعة ودعمه منقطع النظير لتحقق أهدافها.
وأشار في كلمته للقفزات التي شهدتها الجامعة منذ تأسيسها ومنها أن هذا العام تنوع بين ٤ برامج مختلفة شملت الجنسين وهذه البرامج هي: (الطب والمختبرات الطبية وبكالوريوس إدارة الأعمال والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال) وكذلك من أهم القفزات النوعية صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحويل الكليات إلى جامعة في ١٤٤١/٤/٢٧ ولمواكبة هذا التحول سعت الجامعة إلى التوسع في برامجها الجامعية والاستحداث المتدرج لبرامج الدراسات العليا.
ثم قدم عرض مرئي يحكي مشاعر الخريجين بهذه المناسبة وكلمة خاصة لهم، كما أطلقت البوابة الإلكترونية للجامعة، وفي ختام الاحتفال كرم الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي خريجي الدفعة الثامنة.