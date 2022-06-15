جامعة شقراء تنظم ملتقى "مبادرون" الأول لاستعراض المبادرات الإبداعية لمنسوبيها

برعاية رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أقامت وكالة الجامعة للتطوير والجودة، بالتعاون مع مكتب تحقيق الرؤية، "ملتقى مبادرون الأول"، حيث تضمن الملتقى عرضًا لعددٍ من المبادرات التي تم تقديمها عبر منصة مبادرون التابعة لمكتب تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن إعداد منسوبي الجامعة.
وتناول الملتقى تسليط الضوء على دور مكتب تحقيق الرؤية بالجامعة، والذي يهدف إلى تثقيف قطاعات الجامعة المختلفة حول رؤية المملكة 2030، وجمع وتطوير المبادرات الطموحة وفق رؤية تسعى إلى المساهمة في تحقيق أهداف وتنفيذ المبادرات المتوافقة مع رؤية المملكة داخل مجتمع الجامعة وإداراتها المختلفة، كما تناول الملتقى التعريف بمنصة مبادرون والتي أطلقتها الجامعة أخيرًا وتعنى بتأطير الأفكار الإبداعية وحوكمتها ومواكبة متطلبات الخطة الإستراتيجية للجامعة بالتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهة أخرى، أكدت المشرفة على مكتب تحقيق رؤية 2030 بالجامعة الدكتورة مشاعل الرويس خلال مشاركتها في الملتقى، أن هذا الملتقى يعد المرحلة الأولى لاستقبال وعرض المبادرات الطموحة ومناقشة مدى إمكانية تنفيذها مع الجهات المعنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشيرة إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى استقبال المبادرات والأفكار التطويرية ونشر ثقافة المبادرات الإبداعية، وكذلك متابعة قياس أداء المبادرات ومدى إنجازاتها، مشددة على التطلعات لمزيدٍ من المبادرات الطموحة والتطويرية في الجامعة، ومزيدٍ من الإنجازات لمنصة مبادرون ومن كل المبادرات التي تقيمها الجامعة.
وتخلل الملتقى عرض لعددٍ من المبادرات المميزة كان من أبرزها مبادرة "أداء" والمقدمة من بدرية النويصر من كلية التربية بمحافظة شقراء، وتُعنى بتطبيق نظام تقني يُعنى بقياس وحصر إنتاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وفق آلية تحدد فيها مؤشرات أداء عضو هيئة التدريس وإنجازاته بهدف المساهمة في حصر الإنتاج العلمي للأكاديميين ومدى توافقه مع مستهدفات الرؤية.
وقدم عبدالعزيز الفوزان من عمادة التطوير والجودة، مبادرة "هاكاثون" والتي تستهدف طلاب المرحلة الثانوية في مختلف المجالات، ويتم من خلالها استقطاب المبدعين والمبتكرين في التخصص المناسب لهم، وذلك وفق آلية تتضمن تشكيل فريق عمل مختص يتم من خلاله استقبال وفرز المشاركات وتحديد الفائزين بجوائز المبادرة، فيما قدم الدكتور رضا المنسي مبادرة بعنوان "نتطور بمبتعثينا"، وتُعنى بنقل الممارسات والتجارب الأكاديمية والبحثية التي خاضها مبتعثو الجامعة في الجامعات العالمية من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية لمنسوبي الجامعة.
وتهدف منصة "مبادرون" إلى استقبال المبادرات والأفكار التطويرية والمقدمة من منسوبي الجامعة وتسعى من خلال برامجها إلى نشر ثقافة المبادرات الإبداعية في مختلف المجالات وقياس أداء هذه المبادرات ومدى إنجازها، بالإضافة إلى تعزيز الولاء المؤسسي لمنسوبي الجامعة.