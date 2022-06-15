جامعة شقراء تنظم ملتقى "مبادرون" الأول لاستعراض المبادرات الإبداعية لمنسوبيها

من جهة أخرى، أكدت المشرفة على مكتب تحقيق رؤية 2030 بالجامعة الدكتورة مشاعل الرويس خلال مشاركتها في الملتقى، أن هذا الملتقى يعد المرحلة الأولى لاستقبال وعرض المبادرات الطموحة ومناقشة مدى إمكانية تنفيذها مع الجهات المعنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشيرة إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى استقبال المبادرات والأفكار التطويرية ونشر ثقافة المبادرات الإبداعية، وكذلك متابعة قياس أداء المبادرات ومدى إنجازاتها، مشددة على التطلعات لمزيدٍ من المبادرات الطموحة والتطويرية في الجامعة، ومزيدٍ من الإنجازات لمنصة مبادرون ومن كل المبادرات التي تقيمها الجامعة.