جامعة فيصل تُطلق مبادرة لتعزيز إسهامات المرأة البحثية

أطلقت جامعة الملك فيصل مبادرة استراتيجية بحثية جديدة، لتعزيز إسهامات المرأة البحثية وتعظيم أثرها المعرفي والمجتمعي.
يأتي ذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز تمكين المرأة، وزيادة دورها المعرفي والمجتمعي، وانطلاقًا من مضامين هوية الجامعة المؤسسية، واستراتيجيتها الشمولية، وخطط مشروعاتها التنفيذية.
وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي: إن المبادرة التي تطلقها الجامعة متزامنة مع اليوم العالمي للمرأة؛ استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- دعمًا وتحفيزًا لرفع مستوى مشاركة المرأة من منسوبات الهيئة التدريسية، والباحثات والطالبات، واستثمار طاقاتهن في حقول البحوث، والابتكار، والمشروعات، والنشر العلمي في مجالات حيوية واستراتيجية.
وأوضح أن ذلك عبر مسارات متعددة أبرزها: الباحثة الواعدة، بحوث ودراسات المرأة، والبحوث البينية والمشتركة، ورائد للباحثات، والابتكار، والمنحة الصيفية، والتلمذة البحثية.
وقال: إن الجامعة ستدعم هذه المبادرة بحزمة من مكافآت النشر العلمي المتميز، ومن خلال مشروعات أنشطة متعددة تسهم في تطوير المهارات البحثية، ومن أبرزها مشروع الباحثة الرقمية الذي يهدف إلى تدريب وتطوير الباحثات على الأدوات البحثية الرقمية الحديثة، إلى جانب عقد ورش عمل للباحثات لمناقشة تعزيز دورهن بمسيرة البحث العلمي بالجامعة، ومناقشة الممكنات والتحديات، وكذلك عقد دورات تدريبية للباحثات مخصصة لتطوير مهارات البحث والنشر.
وأكد أن جامعة الملك فيصل في السنوات الأخيرة تمكنت بفضل الله تعالى، في ظل ما تلقاه من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- من تحقيق قفزات وإسهامات نوعية في مجالات البحث العلمي.
ونوه إلى تضاعف النشر البحثي في أوعية النشر العالمية وتضاعف الاستشهادات ثلاثة أضعاف، إلى جانب تضاعف المشروعات المقبولة للدعم ضعفين.
وقال: ساعد في هذا النمو المتصاعد إطلاق الجامعة لمنتسبيها عدة مبادرات محفزة لزيادة البحوث وتجويدها، مثل مسار المجموعات البحثية، والبحوث المستكتبة، وناشر، ورائد، ودعم طلبة الدراسات العليا، فضلًا عن دعم المراكز والوحدات البحثية.