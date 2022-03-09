جامعة فيصل تُطلق مبادرة لتعزيز إسهامات المرأة البحثية

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي: إن المبادرة التي تطلقها الجامعة متزامنة مع اليوم العالمي للمرأة؛ استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- دعمًا وتحفيزًا لرفع مستوى مشاركة المرأة من منسوبات الهيئة التدريسية، والباحثات والطالبات، واستثمار طاقاتهن في حقول البحوث، والابتكار، والمشروعات، والنشر العلمي في مجالات حيوية واستراتيجية.