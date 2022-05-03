جدة.. "الملك عبدالله الطبي" و"العلاج الآمن" يُعايدون المرضى والكوادر العاملة

قامت إدارة مجمع الملك عبدالله الطبي وجمعية العلاج الآمن في جدة بمعايدة المرضى المنومين والكوادر التمريضية بالمجمع الطبي.
وضم حفل المعايدة كلاً من: رئيس جمعية العلاج الآمن في جدة طلال الناشري، بحضور المشرف على الخدمات الطبية بالمجمع الدكتور محمود أبورمش، والمساعد للخدمات التمريضية رويدا نحولي، والمدير الطبي الدكتور هاني عقاد، وعدد من منسوبي الإدارة التنفيذية والطبية بالمجمع والمرضى المنومين في أجنحة التنويم والكوادر التمريضية.
وعبر المرضى المنومون والكوادر التمريضية عن سعادتهم بهذه الزيارة واللفتة الإنسانية الجميلة والدعم المعنوي ووجودهم إلى جانبهم ومشاركتهم فرحة العيد أعادها الله على الوطن والمواطنين بالخير.