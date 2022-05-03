جدة.. "الملك عبدالله الطبي" و"العلاج الآمن" يُعايدون المرضى والكوادر العاملة

وضم حفل المعايدة كلاً من: رئيس جمعية العلاج الآمن في جدة طلال الناشري، بحضور المشرف على الخدمات الطبية بالمجمع الدكتور محمود أبورمش، والمساعد للخدمات التمريضية رويدا نحولي، والمدير الطبي الدكتور هاني عقاد، وعدد من منسوبي الإدارة التنفيذية والطبية بالمجمع والمرضى المنومين في أجنحة التنويم والكوادر التمريضية.