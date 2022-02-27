جدة تحتضن معرض البخور والعطور الدولي السابع تحت عنوان "هبوبك غربية"

يحتضن مركز الفعاليات والمعارض "جدة سوبر دوم" النسخة السابعة لمعرض البخور والعطور الدولي بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية في مجال البخور ودهن العود والعطور من العلامات المحلية والخليجية.

وينطلق المعرض وفعالياته ابتداءً من يوم الخميس القادم الثالث من مارس ويستمر لمدة ستة أيام متواصلة، وسيضم المعرض مزاداً دولياً لنوادر العود وأنواعه، بالإضافة للاستمتاع بالتسوّق والاستفادة من أقوى العروض والخصومات المقدمة من الشركات المشاركة، وسيحصل الزوار على تجربة لا مثيل لها باكتشاف طرق صناعة الزيوت العطرية واستخراج الورد الطائفي بالإضافة للحصول على عينات مجانية لجميع زوار المعرض طوال أيام المعرض.

ويأتي ذلك بعد النجاح القوي الذي حققه معرض البخور والعطور الدولي بالنسخة السادسة في الشرقية تحت عنوان "هبوبك شرقية"، يعود من جديد بالنسخة السابعة تحت عنوان "هبوبك غربية" من عروس البحر جدة.

ويشكل المعرض تجربة جديدة لاكتشاف صناعة الزيوت العطرية، حيث سيتعرف زوار معرض "هبوبك غربية" على طرق تقطير وتحضير الزيوت العطرية من الهيل والقهوة والخزامى والعرعر والإذخر، كما سيمكنهم أيضاً من محاكاة موسم الورد الطائفي تحت سقف جدة سوبر دوم بحضور فعالية تحضير الورد الطائفي بالإضافة للحصول على عينة مجانية في نفس الوقت.

ومن أبرز ما يميز معرض البخور والعطور الدولي بنسخته السابعة، تدشين مبادرة لكل المهتمين في مجال تجارة العطور والراغبين بافتتاح متاجرهم العطرية تحت عنوان "تأهيل -تصنيع– دعم".

وهذه المبادرة ستدعمها شركة ريادة بنصف مليون ريال بالتعاون مع طاقات الشبابية إحدى برامج الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف مساعدة الشباب على خلق فرص عمل تحت إشراف أهم الخبراء والاستشاريين في مجال تصنيع العطور.

وسيكون الدخول مجاناً من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 12 مساءً طول فترة المعرض.

وللتسجيل في مبادرة (تأهيل - تصنيع - دعم) لإطلاق المشاريع التجارية في مجال العود والعطور سيكون عبر الرابط التالي: https://2u.pw/nvySn