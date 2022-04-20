جدة.. شراكة مجتمعية لكفالة 30 يتيمًا لمدة عام

أبرمت جمعية رعاية الأيتام بجدة اتفاقية شراكة مع مؤسسة "حياة" الخيرية في إطار دعم المشاريع الخيرية الاجتماعية المميزة التي تسهم في استقرار وتنمية المجتمع.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة الدكتور محمد ناقرو أن هذه الشراكة تستهدف تحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم، وستسهم من خلالها مؤسسة "حياة" الخيرية لدعمهم وكفالتهم بمبلغ 180.000 ريال لمدة عام كامل، وهي تحقق مبدأ الشراكة المجتمعية بين الجهتين؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التنمية الاجتماعية ودعم الجمعية.
ونوّه "ناقرو" بهذه الشراكة الفاعلة، وبأهمية وجود مثل هذا التعاون بين الجهات والمؤسسات ما يثمر عن تكامل الجهود في خدمة الأيتام وأسرهم.
يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة تقدم العديد من المشاريع التنموية والخدمات النوعية لمستفيديها من كفالة ورعاية تعليمية وسلال غذائية وكسوة العيد وغيرها.