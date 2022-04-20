جدة.. شراكة مجتمعية لكفالة 30 يتيمًا لمدة عام

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة الدكتور محمد ناقرو أن هذه الشراكة تستهدف تحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم، وستسهم من خلالها مؤسسة "حياة" الخيرية لدعمهم وكفالتهم بمبلغ 180.000 ريال لمدة عام كامل، وهي تحقق مبدأ الشراكة المجتمعية بين الجهتين؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التنمية الاجتماعية ودعم الجمعية.