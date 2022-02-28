"جستر جدة" تطلق برنامج "الإسعافات الأولية" لذوي الإعاقة البصرية

أطلقت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة"، برنامجها التدريبي "الإسعافات الأولية" لذوي الإعاقة البصرية خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس في القاعة الكبرى بمستشفى عبداللطيف جميل للتأهيل بجدة، بالشراكة مع الهلال الأحمر السعودي والمستشفى، ضمن مبادرة سفراء الحياة بمناسبة يوم التأسيس.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" الدكتور ناصر العجمي: إن البرنامج التدريبي نوعي، وتم مراعاة تنفيذه بما يتناسب مع المتدربين؛ مشيرًا إلى أن شراكة الهلال الأحمر ومستشفى عبداللطيف جميل في البرنامج تستهدف فئة غالية علينا.

وأوضح "العجمي" أن "جستر" لا تألو جهدًا في تنفيذ البرامج النوعية التي تخدم المجتمع وخاصة ما يتعلق بالتربية الخاصة؛ مبينًا أن الجمعية تزخر بالكفاءات البشرية المؤهلة لتنفيذ خطط الجمعية وفق الأطر التي وُضعت لها.

من جانبه أكد المدير التنفيذي في "جستر جدة" محمد الحارثي، أنه تم الاستعداد الجيد لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي المميز والنوعي الذي يخدم ذوي الإعاقة البصرية؛ موضحًا أن المدربين الذي سيقدمون البرنامج مؤهلون ويتمتعون بخبرات مهنية سيكون لها دور كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.