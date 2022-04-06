جمعية إرادة التوحد بنجران تنفذ لقاءً توعويًا بعنوان "الذاكرة البصرية"

نفذت جمعية إرادة التوحد بنجران مساء اليوم لقاءً توعويًا بعنوان "الذاكرة البصرية" الاستجابات الحسية الاضطرابات الحسية والسلوكية، وذلك ضمن برامج الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، وذلك لتعزيز الوعي والمعرفة وطرق التعامل مع أطفال التوحد.