جمعية إرادة التوحد بنجران تنفذ لقاءً توعويًا بعنوان "الذاكرة البصرية"

نفذت جمعية إرادة التوحد بنجران مساء اليوم لقاءً توعويًا بعنوان "الذاكرة البصرية" الاستجابات الحسية الاضطرابات الحسية والسلوكية، وذلك ضمن برامج الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، وذلك لتعزيز الوعي والمعرفة وطرق التعامل مع أطفال التوحد.
قدم خلال اللقاء الدكتور عبدالله حزام العتيبي اختصاصي تخاطب ودكتوراه تربية خاصة نبذة تعريفية عن أطفال التوحد وطرق ومهارات التعامل معهم وطرق وأساليب تعزيز الذاكرة لديهم. كما أدار الحوار الإعلامي عبدالرحيم آل شيبان الذي عُرف بأنشطة الجمعية وبرامجها خلال شهر إبريل وأهدافها في بداية اللقاء.
وفي نهاية المحاضرة، تم فتح المجال للحضور في المداخلات والاستفسارات الخاصة بهم أجاب عنها الدكتور العتيبي لتزيد من إثراء اللقاء.
وتسعى جمعية إرادة التوحد لتكثيف الحملات واللقاءات التوعوية لخدمة هذه الفئة الغالية، والعمل على تحسين الوعي العام تجاه التوحديين وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد وتسعي الجمعية أن تكون حلقة وصل بين متخذي القرار والمختصين وأهالي التوحديين في المنطقة.