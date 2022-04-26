جمعية "إنسان" تنظم الإفطار الرمضاني وتدشن برنامج الرد الآلي

ثم ألقى الأمير عبد الإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز كلمة عبّر فيها عن سروره لحضوره الإفطار الرمضاني ووجوده بين أبناء إنسان وقال "شهدت جمعية إنسان ولادتها على يد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ـ وقدم لها الكثير إداريًا وماليًا وفكريًا حتى باتت مضرب المثل في العمل الخيري والإنساني المؤسسي.