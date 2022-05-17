جمعية الإعاقة السمعية بجدة تحتفل بأسبوع الأصم العربي 47

وفعّلت الجمعية اليوم الأول في مقر الإدارة العامة لتعليم جدة، بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة، واليوم الثاني في مستشفى الملك فهد العام قسم السمعيات؛ حيث كانت المشاركة من خلال إقامة ركن تعريفي بخدمات الجمعية، وتعريف المنسوبين والمراجعين والزوار بثقافة لغة الإشارة وثقافة الأصم، وشاركت في اليوم الثالث والرابع بركن في إحدى الملاهي بكورنيش جدة، وتم السماح لعدد من الأطفال الصم باللعب مجانًا مبادرةً من إدارة الملاهي.