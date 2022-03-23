جمعية البيئة بالرياض تقيم معرضاً للفن التشكيلي

أقامت جمعية البيئة السعودية معرضاً للفن التشكيلي بعنوان " الفن" والذي يعتبر إحدى فعاليات مبادرة أنا أحب السعودية "بيئتي " للتوعية البيئية، والتي تعتبر إحدى المبادرات التابعة لجمعية البيئة السعودية والتي تقيمها الجمعية بالتزامن مع أسبوع البيئة لعام 2022 وذلك تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا" .
وصرحت الدكتورة ماجدة أبو راس مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية أن المعرض مقام خلال الأيام 23_ 24_25 من شهر مارس برعاية مدير فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي بمقر جمعية الثقافة والفنون بجدة .
وأضافت أن" مبادرة أنا أحب السعودية -بيئتي " هو برنامج توعوي اجتماعي ينشر الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع ويعالج المشاكل البيئية لدى المجتمعات على مستوى الوطن والعالم أجمع ويرفع من المستوى العلمي والعملي بنطاق ذكي، ويحافظ على رفع معامل القدرة البيئية والحد من التوسع غير المدروس بيئياً والتصحر الجائر والاستخدام السيىء للتوسع الإنساني غير الملائم في تصاميم المدن البيئية والملوثات البيئية ودور الأفراد في تخفيض البصمة الكربونية.
وأوضحت أن رسالة المعرض تتفق مع الأهداف الإستراتيجية للجمعية في التوعية البيئية والتدوير والاستدامة، فهي محاولة للفت النظر إلى أهمية الانتباه إلى القضايا البيئية مع التغيرات المناخية، والفكرة من المعرض هي طرح مباحث عدة في كيفية الاهتمام بالبيئة، قد يوحي الفن إلى الإنسان بضرورة اتخاذ القرار تجاه ما يحدث من ضرر بيئي في العالم، وهذه هي رسالة الفن التي يجب تحملها على العاتق.
فيما أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي على أن فعاليات أسبوع البيئة، تحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
ودعا المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة .
وأوضح " الغامدي" أهمية الثقافية للفن والتي تكمُن قدرته على تعزيز مجموعة من القيم الإيجابية في نفوس الأفراد وللبيئة، واستطرد أنه غالباً ما يظهر المجتمع الذي يشيع فيه الفن والفنانون انتشار قيم جمالية موحدة ورفيعة المستوى بين أفراده، ممّا يسهم في توحيدهم على موقف محب للبيئة وسيادة قيم الجمال مما يشعرهم بالاعتزاز ويعمق من إحساسهم بالانتماء للمكان .
يشار إلى أن المشاركات بالمعرض بلغ عددها ٥٠ عملاً مختلفاً من مجسمات ولوحات وأقمشة مستدامة.