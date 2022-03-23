جمعية البيئة بالرياض تقيم معرضاً للفن التشكيلي

وأوضحت أن رسالة المعرض تتفق مع الأهداف الإستراتيجية للجمعية في التوعية البيئية والتدوير والاستدامة، فهي محاولة للفت النظر إلى أهمية الانتباه إلى القضايا البيئية مع التغيرات المناخية، والفكرة من المعرض هي طرح مباحث عدة في كيفية الاهتمام بالبيئة، قد يوحي الفن إلى الإنسان بضرورة اتخاذ القرار تجاه ما يحدث من ضرر بيئي في العالم، وهذه هي رسالة الفن التي يجب تحملها على العاتق.