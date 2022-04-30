جمعية السرطان الخيرية تنظم برنامجًا لضحايا المرض الخبيث لأداء العمرة خلال رمضان

وتنظم الجمعية برنامج عمرة رمضان بشكل سنوي وذلك لفضل الزمان والمكان والتي من شأنها رفع الروح المعنوية للمرضى، حيث تشكل هذه النوعية من البرامج دعمًا نفسيًا كبيرًا لهم، مما يُسهم في تسريع العملية العلاجية والشفاء بإذن الله.