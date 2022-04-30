جمعية السرطان الخيرية تنظم برنامجًا لضحايا المرض الخبيث لأداء العمرة خلال رمضان

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان برنامجًا لأداء مناسك العمرة لمرضى السرطان خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي رحلة العمرة التي شارك فيها 50 معتمرًا من المرضى وعائلاتهم تشديدًا على الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعية لخدمة المرضى ومساندتهم.
وتنظم الجمعية برنامج عمرة رمضان بشكل سنوي وذلك لفضل الزمان والمكان والتي من شأنها رفع الروح المعنوية للمرضى، حيث تشكل هذه النوعية من البرامج دعمًا نفسيًا كبيرًا لهم، مما يُسهم في تسريع العملية العلاجية والشفاء بإذن الله.
يُذكر أن الجمعية تهدف إلى دعم مرضى السرطان وتوفر كل الخدمات والبرامج التي تُسهم في استكمال المرضى لجلسات العلاج، حيث تقدم لهم العديد من المبادرات كالسكن وتذاكر الطيران والنقل إلى المستشفيات والمساعدات المالية والأجهزة الطبية.
وكانت الجمعية قد أطلقت خلال شهر رمضان متجرها الإلكتروني الذي يتيح دعم ومساندة مرضى السرطان بكل يسر وسهولة من خلال الرابط التالي: https://store.saudicancer.sa.