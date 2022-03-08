جمعية المهندسين الزراعيين تُوَقع اتفاقية تعاون لتدريب وتطوير منسوبيها

أبرمت جمعية المهندسين الزراعيين، اتفاقية تعاون مع أحد مراكز التدريب، لتدريب وتطوير الكوادر الهندسية الوطنية.

وقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالمجيد عبدالله، وممثل الجهة التدريبية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالمجيد عبدالله، أن الجمعية تُواصل مساعيها في مد جسور التعاون مع مختلف المنشآت والكيانات الخاصة التي تُسهم في رفع قدرات الكوادر الوطنية من خلال التدريب والتطوير والتوظيف.

وبيّن المدير التنفيذي لجمعية المهندسين الزراعيين عبدالرحمن الدعجاني، أن الاتفاقية تعتني بتزويد الكوادر الهندسية السعودية بالبرامج التدريبية التي تؤهلهم بالخبرات والتقنيات الهندسية الحديثة، والتي ستؤهلهم لخوض غمار العمل والإسهام في بناء المشاريع الوطنية العملاقة؛ مشيرًا إلى أن المشاريع الكبرى تعتمد على التأهيل والاعتماد المهني الذي تقدمه الجمعية في تشغيل المهنيين في مختلف القطاعات.

وأضاف "الدعجاني" أن الجمعية تعمل على ترسيخ دورها المهني والوطني لتجويد الممارسات الهندسية والفنية الزراعية لأعضائها، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وبذل كل الجهود لتسهيل توطين القطاع الهندسي وتطوير قدرات كوادره الوطنية، وترسيخها في سوق العمل.