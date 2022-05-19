جمعية الوفاء الصحية بـ "تمير" تعقد أول اجتماع للمجلس الاستشاري

استعرض المجلس الاستشاري لجمعية الوفاء للرعاية الصحية في مقر الجمعية بتمير اليوم الخميس خلال اجتماعه الأول برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الخريف جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
حيث قدم رئيس مجلس الإدارة أحمد الفيصل في البداية عرضًا مرئيًا عن جهود الجمعية وخدماتها في المنطقة خلال الفترة الماضية، إلى جانب إطلاع أعضاء المجلس الاستشاري على رؤية ورسالة وأهداف الجمعية والتي حققت أرقامًا متقدمة في توفير بعض الخدمات الصحية والشراكات التي تمت مع عددٍ من شركات ومستوصفات القطاع الخاص.
وقد ناقش المجلس الاستشاري مع الأعضاء سبل التطوير المقترحة من جانب الأعضاء والاستماع إلى رؤى مختلفة تدفع بعمل الجمعية، وفي توزيع خدماتها على نطاق المحافظة بشكل أكبر ومجالات أوسع في تقديم الرعاية الصحية والاستثمار في إطار الإمكانات والموارد المتاحة.
يُضاف إلى ذلك، مناقشة أهداف الجمعية المستقبلية وسبل تحقيقها والتي منها التواصل مع المنشآت الصحية الأخرى والاستفادة من خدماتها في خدمة المرضى، كما تم وضع خطة عمل لزيادة موارد الجمعية والعمل على اعتماد الجمعية كمركز التعليم الصحي معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ويمثل الجمعية الاستشارية عددًا من كفاءات المحافظة في التخصصات الصحية والتي تهدف إلى الوصول وتغطية جميع المراكز التي تقع ضمن نطاق خدماتها في محافظة المجمعة.