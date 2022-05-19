جمعية الوفاء الصحية بـ "تمير" تعقد أول اجتماع للمجلس الاستشاري

حيث قدم رئيس مجلس الإدارة أحمد الفيصل في البداية عرضًا مرئيًا عن جهود الجمعية وخدماتها في المنطقة خلال الفترة الماضية، إلى جانب إطلاع أعضاء المجلس الاستشاري على رؤية ورسالة وأهداف الجمعية والتي حققت أرقامًا متقدمة في توفير بعض الخدمات الصحية والشراكات التي تمت مع عددٍ من شركات ومستوصفات القطاع الخاص.