جمعية الوقف الخيرية تطلق "برنامج شاري 3" لتأهيل الشباب والفتيات الجامعيين للتجارة الإلكترونية

وبيّن المدير التنفيذي أن برنامج " شاري٣" يتضمن أكثر من ثماني دورات تدريبية، وعقد لقاءات مع عددٍ من خبراء التجارة الإلكترونية، وشراكات مع الجهات الداعمة، بالإضافة إلى خطوات فاعلة لإنشاء متجر إلكتروني وجلسات استشارية مجانية لكل متدرب.

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من الخميس ٢٠ شعبان ١٤٤٣ عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/juCuUcbkpaT9QeZb9