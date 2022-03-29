يشتمل على أكثر من ثماني دورات تدريبية وعقد لقاءات مع عددٍ من الخبراء
جمعية الوقف الخيرية تطلق "برنامج شاري 3" لتأهيل الشباب والفتيات الجامعيين للتجارة الإلكترونية
أطلقت جمعية الوقف الخيرية بادرة برنامج " شاري٣" لتأهيل التاجر الإلكتروني من الطلاب الجامعيين الشباب والفتيات، خلال الفترة من ٢٨ شعبان إلى ١٩ رمضان من العام ١٤٤٣هـ.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الوقف الخيرية يوسف بن سليمان الضبيعي، أن الجمعية انطلاقًا من مسؤولياتها الاجتماعية، طرحت برنامج "شاري" والذي يستهدف تأهيل الشباب والفتيات الجامعيين للتجارة الإلكترونية، ويتيح للمتدربين التمكن من إعداد خطة تسويقية للمشروع، وعمل منصة إلكترونية، ويتضمن البرنامج جلسات استشارية مجانية مع خبراء في التجارة الإلكترونية، يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة.
وبيّن المدير التنفيذي أن برنامج " شاري٣" يتضمن أكثر من ثماني دورات تدريبية، وعقد لقاءات مع عددٍ من خبراء التجارة الإلكترونية، وشراكات مع الجهات الداعمة، بالإضافة إلى خطوات فاعلة لإنشاء متجر إلكتروني وجلسات استشارية مجانية لكل متدرب.
وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من الخميس ٢٠ شعبان ١٤٤٣ عبر الرابط التالي:
يُذكر أن جمعية الوقف الخيرية تأسست عام 1437هـ وتعد من الجمعيات الرائدة في دعم وتمكين الطالب الجامعي ويرأس مجلس إدارتها الشيخ الدكتور عبدالله المنيع ونائب رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ عبدالله المطلق، وتقدم البرامج التعليمية والتثقيفية والتربوية والاجتماعية لمستفيديها من طلاب وطالبات جامعات المملكة العربية السعودية.