جمعية "حياتنا" تطلق مبادراتها لعام 2022 وتوقع ٤ شراكات نوعية

وتم توقيع ٤ شراكات نوعية مع الجمعيات الصحية وهي جمعية عناية الصحية، وجمعية المكفوفين الأهلية، وجمعية معافاة الصحية، وجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، بعدها كرم الأمير نايف بن ثنيان آل سعود، الراعي الرسمي للحفل شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية، والراعي الذهبي مؤسسة التدوير العربية التجارية، والراعي الإعلامي صحيفة الرأي.