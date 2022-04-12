جمعية "حياتنا" تطلق مبادراتها لعام 2022 وتوقع ٤ شراكات نوعية

أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، أمس الاثنين، حفل إطلاق مبادرات حياتنا لعام ٢٠٢٢م، وعرض المنجزات المُحققة في عام ٢٠٢١م تحت رعاية الأمير نايف بن ثنيان آل سعود.
واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية، د.عاطف سرور، والذي تحدث عن أهمية الحوكمة والاستدامة المالية، بعدها تم عرض تقرير موجز عن الجمعية وأهم إنجازاتها لعام ٢٠٢١.
ودشن راعي الحفل نادي حياتنا التطوعي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات النوعية وهي مبادرة لصحتهم، ومبادرة إعادة تأهيل وقف الجمعية، ومبادرة كساء.
وألقى راعي الحفل كلمة أشاد فيها بالجمعية وبرامجها وأنشطتها التي تقدمها منذ تأسيسها وحتى الآن، متمنياً للجمعية مزيداً من العطاء والازدهار.
وتم توقيع ٤ شراكات نوعية مع الجمعيات الصحية وهي جمعية عناية الصحية، وجمعية المكفوفين الأهلية، وجمعية معافاة الصحية، وجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، بعدها كرم الأمير نايف بن ثنيان آل سعود، الراعي الرسمي للحفل شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية، والراعي الذهبي مؤسسة التدوير العربية التجارية، والراعي الإعلامي صحيفة الرأي.
يذكر أن الحفل أقيم بعد اجتماع الجمعية العمومية التاسعة لجمعية "حياتنا" في دورتها الرابعة، والذي تم فيه إقرار التقرير الفني للجمعية ٢٠٢١، والتقرير المالي ٢٠٢١، والموازنة ٢٠٢٢، والخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٢.