جمعية رعاية الأجيال بمكة تدشن مبادرة "كفو"

دشنت جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس، بمقرها في جدة مبادرة "كفو" والتي تهدف لتأهيل عشرة آلاف شاب وفتاة في مهارات المستقبل، من خلال تعزيز القيم النبيلة، وتعليم مهارات الحياة، وتنمية ثقافة الدعم والاستثمار في الكوادر البشرية الصاعدة.
وتهدف المبادرة إلى جعل الشباب فاعلين وواعدين ومنافسين عالميًا، من خلال البرامج التطويرية الهادفة وجلب الأطروحات والتجارب العالمية الناجحة لأبناء الوطن.
وقد حضر التدشين الدكتور فيصل بن عبدالرحمن الزهراني عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس إبراهيم الصاعدي المدير التنفيذي لجمعية أجيال وعدد من الإعلاميين والمؤثرين والداعمين.