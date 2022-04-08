جمعية رعاية الأجيال بمكة تدشن مبادرة "كفو"

دشنت جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس، بمقرها في جدة مبادرة "كفو" والتي تهدف لتأهيل عشرة آلاف شاب وفتاة في مهارات المستقبل، من خلال تعزيز القيم النبيلة، وتعليم مهارات الحياة، وتنمية ثقافة الدعم والاستثمار في الكوادر البشرية الصاعدة.