جمعية "سواعد" الشرقية تنظم رحلة لذوي الإعاقة إلى مكة والمدينة

نظمت جمعية "سواعد" للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، رحلة لعدد من مستفيديها إلى مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.
وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري: إن الرحلة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.
وأضاف "الهاجري": أن الزيارة شملت العديد من المواقع والمتاحف في المدينة المنورة، تعرف من خلالها المستفيدون على المدينة وما تحويه من آثار إسلامية.
وقدم شكره وتقديره لجمعية "طيبة" للإعاقة الحركية في المدينة المنورة على حسن الاستقبال وتوفير وسائل النقل الملائمة لذوي الإعاقة خلال الرحلة.
وعبر "الهاجري" عن إعجابه وفخره بما يقدمه قطار الحرمين من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدًا بتعاون واهتمام العاملين في القطار.
يذكر أن قطار الحرمين يقدم مجموعة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة؛ منها خصم 50% من قيمة التذاكر لحاملي بطاقة تخفيض الأجور، إضافة إلى توفير عربات "كراسي متحركة" مجانًا، ومصاعد كهربائية لتسهيل الوصول إلى الأرصفة، بالإضافة إلى مواقف سيارات ودورات مياه خاصة بهم.