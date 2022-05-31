جمعية "سواعد" الشرقية تنظم رحلة لذوي الإعاقة إلى مكة والمدينة



يذكر أن قطار الحرمين يقدم مجموعة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة؛ منها خصم 50% من قيمة التذاكر لحاملي بطاقة تخفيض الأجور، إضافة إلى توفير عربات "كراسي متحركة" مجانًا، ومصاعد كهربائية لتسهيل الوصول إلى الأرصفة، بالإضافة إلى مواقف سيارات ودورات مياه خاصة بهم.

