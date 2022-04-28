جمعية "شفيعًا" تقيم حفل سحور للمشاركين في حلقات منصة" يسّرنا"

أقامت جمعية شفيعًا لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة لقاءً تكريميًا للمشاركين بحلقات منصة يسّرنا عن بعد لحفظ القرآن الكريم وشمل ذلك وجبة سحور بفندق كراون بلازا نظير جهودهم وتحفيزًا لهم خلال شهر رمضان المبارك والذي استفاد منها 130 من ذوي الإعاقة بنين وبنات من الصم وضعاف السمع ومتلازمة داون والحركية والمكفوفين والتوحد.
وصرّحت ماجدة سلام مرزوق عضو الجمعية والمشرفة على القسم النسائي مهما قدمنا وسنقدم فلن نوفي هذه الفئة حقها، وهذا واجب لا يجب الوقوف به عند حد معين.. نحن وذوي الإعاقة جسد واحد وسعادتهم تسعدنا وعطاؤنا لهم يجب ألا يقاس وأن يستمر كواجب محبب على قلوبنا.
وقالت والدة فيصل العواد: من ”متلازمة داون" سعيدة جدًا بحضور هذا الحفل، وخالص الدعاء لرئيس جمعية شفيعًا محمد الصحبي وجميع أعضاء الجمعية على مبادراتهم النوعية وإسهاماته المجتمعية التي تشجع ذوي الهمم والتي تلامس المجتمع وتفيده بشكل إيجابي.
وأكدت معلمة القرآن بجمعية شفيعًا عائشة الحادثي أن وجود جمعية متخصصة هي نتاج جهود المملكة العربية السعودية في الاهتمام برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعية تسعى جاهدة على تعزيز الخدمات المقدمة لهم والمساواة في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة الذي له الأثر الإيجابي على نفوسهم من خلال تعلم القرآن الكريم.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية شفيعًا حمد بن عبدالله حكمي أن برنامج التكريم هو أحد البرامج المخططة والمدروسة التي تنفذها جمعية شفيعًا استجابة للمطالب التربوية والنفسية والاجتماعية التي يحتاج إليها المشاركون والمشاركات من ذوي الإعاقة وفق منظومة متكاملة من المشروعات التربوية والتعليمية التي تقدم للجميع على اختلاف مستوياتهم وظروفهم.
فيما أعرب عن شكره للطاقم التعليمي والإداري والتقني الذين يقفون خلف هذا الإنجاز التربوي وأولياء أمور المشاركين والمشاركات لأنهم شركاء فاعلون في صناعة نجاح الأبناء.