جمعية "شفيعًا" تقيم حفل سحور للمشاركين في حلقات منصة" يسّرنا"

وأكدت معلمة القرآن بجمعية شفيعًا عائشة الحادثي أن وجود جمعية متخصصة هي نتاج جهود المملكة العربية السعودية في الاهتمام برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعية تسعى جاهدة على تعزيز الخدمات المقدمة لهم والمساواة في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة الذي له الأثر الإيجابي على نفوسهم من خلال تعلم القرآن الكريم.