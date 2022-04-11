جمعية "شفيعًا" لتعليم القرآن وعلومه لذوي الإعاقة تدشن أنشطتها وبرامجها

وبيَّن أن الجمعية أطلقت مبادرة "اقرؤوا"؛ التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشاركتهم بتسجيل مقطع مرئي وتسميع ما تيسر من القرآن الكريم وتشجيع الأسر على الافتخار بهم وقدراتهم وتنمية الثقة في نفوس أبنائهم وبناتهم، والعمل على إكسابهم بعض المهارات الدينية في هذا الشهر الفضيل، لافتًا إلى أنه تم عمل وإنشاء تطبيق تعليمي باسم "يسرنا"؛ من خلاله يتم تعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة، وإضافته لمتجر Google Play، ومتجر App Store.