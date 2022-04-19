جمعية "ضياء" بعسير تدشن المصحف الإلكتروني "بلغة برايل"

دشنت جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بعسير أمس المصحف الإلكتروني (بلغة برايل) بحضور الدكتور جبريل بن محمد البصيلي عضو هيئة كبار العلماء وعضو الإفتاء بمنطقة عسير وهادي بن عايض الشهراني مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشيخ محمد بن فحاس الأسمري أمين عام جمعية البر الخيرية بمنطقة عسير.
وأقامت الجمعية مساء أمس حفلاً بهذه المناسبة ألقى خلاله رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة أكد فيها أن الجمعية أسست لرسم بارقة أمل وتنوير المستقبل أمام هذه الفئة العزيزة في مجتمعنا ولإبراز طاقاتهم وقدراتهم وإلقاء الضوء على متطلباتهم وتلبية رغباتهم ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الجمعية والأنشطة والخدمات المقدمة للمكفوفين خلال عام 2021 م.
فيما نظمت الجمعية معرضًا مصاحبًا أُقيم فيه ركن تعريفي عن الجمعية والآلات الخاصة بالمكفوفين والمواهب التي كان للجمعية الأثر الكبير في صقلها وتنميتها.
واختتم الحفل بتسليم الدروع وشهادات الشكر للداعمين.
يُشار إلى أن استراتيجية الجمعية تستهدف دعم المكفوفين وأسرهم لمواجهة التحديات المعاصرة وتحسين جودة الحياة لهم وإكسابهم المهارات الحياتية التي تمكنهم للاستثمار الأمثل لإمكاناتهم وطاقاتهم، بما يتفق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.