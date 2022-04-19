جمعية "ضياء" بعسير تدشن المصحف الإلكتروني "بلغة برايل"

وأقامت الجمعية مساء أمس حفلاً بهذه المناسبة ألقى خلاله رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة أكد فيها أن الجمعية أسست لرسم بارقة أمل وتنوير المستقبل أمام هذه الفئة العزيزة في مجتمعنا ولإبراز طاقاتهم وقدراتهم وإلقاء الضوء على متطلباتهم وتلبية رغباتهم ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الجمعية والأنشطة والخدمات المقدمة للمكفوفين خلال عام 2021 م.