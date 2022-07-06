جمعية "غراس" دوقة تُسلم وحدة سكنية لإحدى أسر الأيتام

سلّمت جمعية البر الخيرية "غراس" بمركز دوقة شمال محافظة القنفذة، اليوم الأربعاء، وحدة سكنية لإحدى أسر الأيتام المسجلة لدى الجمعية.
جاء ذلك في إطار مشروع "أسعدني بسكني"، وبدعم من مؤسسة "الملوان" الوقفية، وبحضور رئيس جمعية غراس الشيخ عقيل الشيخي.
يُذكر أن الجمعية شيّدت خلال هذا المشروع 29 وحدة سكنية، بالإضافة إلى ترميم ما يزيد على 125 منزلاً للمستفيدين في مركز دوقة والقرى التابعة له.
وقال رئيس الجمعية الشيخ عقيل الشيخي: إن الجمعية وهي تحتفي اليوم بهذا الإنجاز، تشكر كل من أسهم في إنجاح هذا المشروع، وعلى رأسهم مؤسسة وقف "الملوان" الوقفية.
وأوضح "الشيخي" أن المشروع جاء في إطار اهتمام الجمعية بالمستفيدين، وتقديم الخدمات الإغاثية والتنموية لهم، انطلاقًا من واجبها الإنساني والمجتمعي، وإسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف للوصول إلى مجتمع حيوي يوفّر للجميع حياة كريمة وسعيدة.