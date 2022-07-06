جمعية "غراس" دوقة تُسلم وحدة سكنية لإحدى أسر الأيتام

وقال رئيس الجمعية الشيخ عقيل الشيخي: إن الجمعية وهي تحتفي اليوم بهذا الإنجاز، تشكر كل من أسهم في إنجاح هذا المشروع، وعلى رأسهم مؤسسة وقف "الملوان" الوقفية.